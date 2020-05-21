Van'da 550 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltında
VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan araçta, narkotik köpek 'Resif' ile yapılan aramada, 550 gram toz esrar ele geçirildi.
21.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:54
VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan araçta, narkotik köpek 'Resif' ile yapılan aramada, 550 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Van
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Van'ın Erciş ilçesinde yapılan teknik takip sonucu durdurulan araçta arama yapıldı. Narkotik köpek 'Resif'in kullanıldığı aramada, 550 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
- Van
Kaynak: DHA