Van'da 55 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van'da 55 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı

15.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:09
Van'da 55 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı

VAN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu kentte etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası ulaşıma kapanan 57 yerleşim yerinden 55'inin yolunu ulaşıma açtı.

VAN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu kentte etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası ulaşıma kapanan 57 yerleşim yerinden 55'inin yolunu ulaşıma açtı. İki mezra yolunun ulaşıma açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Van ve çevresinde 2 gün önce etkili olan kar yağışı, özellikle ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar yağışını durmasından sonra da yolu kardan kapalı olan 57 mahalle ve mezra yolunun ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, hafta sonu etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası gece gündüz çalışma yaptı. Harekete geçen ekipler, Erciş, Muradiye, Başkale, Özalp, Bahçesaray, Çaldıran, Gürpınar, İpekyolu ve Tuşba ilçelerine bağlı 55 yerleşim yerinin yolunu kısa sürede ulaşıma açtı. Başkale ilçesine bağlı Duyum ve Çağla mezra yollarında ise ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ayrıca tipi sonrası yollarda kalan çok sayıda araç ve vatandaşı da kurtardı.


Van'da 55 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı
Van'da 55 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı
Van'da 55 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı
Van'da 55 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı
Van'da 55 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı
Van'da 55 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı
Van'da 55 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı
Van'da 55 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Acun Ilıcalı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da 55 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:10:39. #1.15#
title