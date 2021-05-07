Van'da 55 yaş üstü vatandaşlar cuma namazı çıkışı otobüslerle aşıya götürüldü
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Van'da 55 yaş üstü vatandaşlar cuma namazı çıkışı otobüslerle aşıya götürüldü

Van'da 55 yaş üstü vatandaşlar cuma namazı çıkışı otobüslerle aşıya götürüldü
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van'da sağlık ekipleri, cuma namazını kılmak için camilere gelen 55 yaş üstü vatandaşları ikna ederek cami çıkışında otobüslerle aşı yaptırmaya götürdü.

Van'da sağlık ekipleri, cuma namazını kılmak için camilere gelen 55 yaş üstü vatandaşları ikna ederek cami çıkışında otobüslerle aşı yaptırmaya götürdü.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğünün desteğiyle 55 yaş üstü kişileri aşıya teşvik etmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kentteki 5 camide çalışma başlatan sağlık ekipleri, cuma namazına gelenleri aşı yaptırmaları için ikna etmeye çalıştı.

Camilerde de aşı sırası gelenlerin aşı yaptırması konusunda vaaz verildi.

Aşı yapmaya karar verenler, cami çıkışında belediyeye ait otobüslerle Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek aşıları yaptırıldı.

Halk Sağlığı Başkanı Şebnem Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 55 yaş üstü aşılarının yapıldığını belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğünün planlanması ile Halk Sağlığı Başkanlığı olarak vatandaşları aşıya teşvik için çalışmalara başladıklarını belirten Kartal, "Cuma namazına gelen 55 yaş üstü vatandaşlarımızla, aşılarını yaptırmaları için birebir görüşüyoruz. İmkanı olmayan gitmekte zorlanan kişileri Büyükşehir Belediyemizin tahsis ettiği 10 araç ile hastaneye götürüp aşılarını yaptırıyoruz." dedi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda ise aşıya ulaşımda sıkıntı yaşayan ya da oruçtan dolayı gitmek istemeyenler için organizasyon yaptıklarını aktardı.

Kentteki 5 camide Büyükşehir Belediyesine ait araçların tahsis edildiğini anlatan Soğanda, "Ekiplerimizle insanların aşı hakkı var mı yok mu sorguluyoruz. Aşı hakkı olup da aşı yaptırmak isteyenleri belediye araçları ile hastaneye götürüp aşı yaptıktan sonra aldığımız yere bırakıyoruz." diye konuştu.

55 yaşındaki Hamza Haktanır da "Cuma namazına gelirken sağ olsun arkadaşlar aşı olup olmadığımı sordular. Olmadığımı söyledim. Sorguladılar, 'İsterseniz aşı yaptırabiliriz.' dediler. Cami çıkışında bizi alıp aşı yaptırdılar. Daha önce yoğunluktan dolayı sıra alamadığım için aşı yaptıramadım. Bu uygulama çok yararlı oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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