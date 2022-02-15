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Van'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Necat Hazar - Güncel
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Van'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde bir evde 55 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

Van'ın Edremit ilçesinde bir evde 55 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında "şok ev" diye tabir edilen N.B'ye ait eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmen yakalandı, ev sahibi N.B. ile A.B. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı, düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

AA / Necat Hazar - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Edremit, Van, Güncel, Haberler

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