Van'da 54 kilogram eroin ele geçirildi
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Van'da 54 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde kamyonette 54 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

09.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:48
Van'da 54 kilogram eroin ele geçirildi

'ın ilçesinde kamyonette 54 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, , nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Van-Hakkari kara yolunda uygulama noktasında, şüphe üzerine kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, yolcu koltuğunun döşemesine gizlenmiş 106 pakette 54 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan S.Ç. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Van'da 54 kilogram eroin ele geçirildi
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