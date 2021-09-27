Van'da 54 kilo 878 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Van'da 54 kilo 878 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van'da 54 kilo 878 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 54 kilo 878 gram uyuşturucu ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 54 kilo 878 gram uyuşturucu ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20-26 Eylül tarihlerinde kentin birçok noktasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 51 kilo 300 gram eroin, 3 kilo 62 gram sentetik uyuşturucu, 465 gram esrar ve 51 gram Afyon sakızı ele geçirdi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 54 kilo 878 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 54 kilo 878 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Van'da 54 kilo 878 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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