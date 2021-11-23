Van'da 53 kilo 850 gram eroin ele geçirildi

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 53 kilo 850 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesindeki ev ile bahçedeki minibüste arama yaptı.

Narkotik köpeği "Bobi"nin de kullanıldığı aramada, minibüsün koltuklarının arkasına gizlenmiş 106 paket halinde 53 kilo 850 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet