Van'da 53 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 53 kilo 700 gram uyuşturucu ile 627 uyuşturucu hap bulundu.
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 53 kilo 700 gram uyuşturucu ile 627 uyuşturucu hap bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Sallıdere Mahallesi Liskan mevkisinde operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda iki çuval içerisinde 52 kilogram eroin, 1 kilo 700 gram esrar ve 627 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol