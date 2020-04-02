Van'da 53 bin 912 paket kaçak sigara ele geçirildi Van'da 53 bin 912 paket kaçak sigara ele geçirildi Van'da polis ekiplerince bir ayda yapılan çalışmalar sonucunda 53 bin 912 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 53 bin 912 paket kaçak sigara ele geçirildi VAN - Van'da polis ekiplerince bir ayda yapılan çalışmalar sonucunda 53 bin 912 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 38 operasyonda toplam 53 bin 912 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olaylarla ilgili 50 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı. Kaynak: İHA