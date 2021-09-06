Van'da 52 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
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Van'da 52 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Van'da 52 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın Edremit ilçesinde 52 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde 52 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Thor"un da kullanıldığı aramada, 50 paket halinde 52 kilo 200 gram toz esrar bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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