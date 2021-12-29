Van'da 518 tarihi sikke ele geçirildi - Haberler
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Van'da 518 tarihi sikke ele geçirildi

Van'da 518 tarihi sikke ele geçirildi
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'da düzenlenen operasyonda 518 tarihi sikke ele geçirildi.

VAN (AA) - Van'da düzenlenen operasyonda 518 tarihi sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Gürpınar ilçesinde bir araç durduruldu.

Yapılan aramada araçta 518 tarihi sikke ele geçirildi.

Sikkeler muhafaza altına alındı, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Van'da 518 tarihi sikke ele geçirildi

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