Van'da 51 kilogram eroin ele geçirildi
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Van'da 51 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da 51 kilogram eroin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 51 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 51 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesinde şüpheli bir şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Alınan bilgi üzerine, 28 Nisan 2021 tarihinde şüphelinin Gülyolu Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada, 51 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınmış, adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 51 kilogram eroin ele geçirildi
Van'da 51 kilogram eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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