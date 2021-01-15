Van'da 51 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir minibüste 51 kilo 45 gram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir minibüste 51 kilo 45 gram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde tespit ettikleri minibüsü durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, minibüse gizlenmiş 100 paket halinde 51 kilo 45 gram eroin ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan sürücü C.G, emniyete götürüldü, bağlantılı olduğu H.A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol