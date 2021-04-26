Van'ın İran sınırında 51 kilogram eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'ın İran sınırında 51 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın İran sınırında 51 kilogram eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | 3. Sayfa

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırını geçen atların sırtındaki iki çuvalda 51 kilogram eroin ele geçirdi.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırını geçen atların sırtındaki iki çuvalda 51 kilogram eroin ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İran'dan Çaldıran ilçesine uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine jandarma ekiplerince sınırda çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Nisan'da uyuşturucu maddenin sevk edileceği sınır hattı-Yukarı Kuyucak Mahallesi'nde pusu faaliyeti icra edilmiştir. Sınırı yasa dışı olarak geçen atlı gruba müdahale edilmiş, iki çuvalda 51 kilogram eroin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Hayvanları bahçesine girdi diye tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdü
Hayvanları bahçesine girdi diye tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Aleyna Tilki Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Rıza Kayaalp Ünal Karaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van'ın İran sınırında 51 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 10:41:42. #1.16#

title