Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" projesiyle Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak ve 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" projesiyle Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak ve 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Kaynak: Dunya.com

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