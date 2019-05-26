Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" projesiyle Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak ve 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" projesiyle Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak ve 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.
Kaynak: Dunya.com
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