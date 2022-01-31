Van'da 50 av tüfeği ile 1272 ilaç ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da gümrük kaçağı 50 av tüfeği ile 1272 ilaç ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce, 24-30 Ocak tarihleri arasında şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 50 pompalı av tüfeği, 1272 ilaç, 3 litre alkol, 4 kilogram nargile tütünü, 2 pasaport, kayıt cihazı, kulaklık ve 5 çek bulundu.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.