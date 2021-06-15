VAN'DA 5 TON 450 KİLO KAÇAK İNCİ KEFALİ AVINA 16 BİN 579 TL CEZA
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VAN'DA 5 TON 450 KİLO KAÇAK İNCİ KEFALİ AVINA 16 BİN 579 TL CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Muradiye, Erciş ve İpekyolu ilçelerindeki denetimlerde, kaçak avlanan ve 550 kilosu canlı 5 ton 450 kilo inci kefali ele geçirildi.

VAN'ın Muradiye, Erciş ve İpekyolu ilçelerindeki denetimlerde, kaçak avlanan ve 550 kilosu canlı 5 ton 450 kilo inci kefali ele geçirildi. İnci kefali avlayan 7 kişiye 16 bin 579 TL ceza uygulandı.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalinin korunması amacıyla denetimler sürdürülüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erciş Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri; Erciş'in Zilan, Muradiye'nin Bendimahi ile İpekyolu'nun Akköprü çaylarında gece denetim yaptı. Yapılan kontrollerde kaçak olarak avlanan ve 550 kilosu canlı 5 ton 450 kilo inci kefali ele geçirildi. Kaçak olarak inci kefali avlayan 7 kişiye ise 16 bin 579 TL ceza kesildi. Denetimlerde 1250 metre uzunluğunda 6 uzatma, manyat, serpme ağları ile 8 adet tırıvırı türü av malzemesine el koyuldu. Canlı balıklar ise ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı.

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ

-Suya atılan ağları çıkarten ekipler

-Ağlara takılı balıkları çıkartırlarken

-Ekiplerin gece denetimlerinden detaylar

-Canlı balıkların suya bıkarılması

-Ele eçirilen ağlar

HABER Behçet DALMAZ VAN, (DHA)

VAN'DA 5 TON 450 KİLO KAÇAK İNCİ KEFALİ AVINA 16 BİN 579 TL CEZA
VAN'DA 5 TON 450 KİLO KAÇAK İNCİ KEFALİ AVINA 16 BİN 579 TL CEZA
VAN'DA 5 TON 450 KİLO KAÇAK İNCİ KEFALİ AVINA 16 BİN 579 TL CEZA
VAN'DA 5 TON 450 KİLO KAÇAK İNCİ KEFALİ AVINA 16 BİN 579 TL CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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VAN'DA 5 TON 450 KİLO KAÇAK İNCİ KEFALİ AVINA 16 BİN 579 TL CEZA - Haberler
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