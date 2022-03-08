Van'da 5 ton 280 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi - Haberler

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Van'da 5 ton 280 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da 5 ton 280 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi

Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince bir kamyonda 5 ton 280 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince bir kamyonda 5 ton 280 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine N.Ş. yönetimindeki kamyonu durdurdu.

Kamyonda, gümrük kaçağı 5 ton 280 kilogram çay bulunduğu tespit edildi.

Ele geçirilen kaçak çay Van Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Van'da 5 ton 280 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi

Van'da 5 ton 280 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi

AA / Necat Hazar - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Muradiye, Van, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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