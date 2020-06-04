Van'da 5 ton 28 kilo uyuşturucu yakılarak imha edildi
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Van'da 5 ton 28 kilo uyuşturucu yakılarak imha edildi

Van'da 5 ton 28 kilo uyuşturucu yakılarak imha edildi (1)VAN'da polis ve jandarmanın 2019'dan bu yana ele geçirdiği ve mahkeme süreci biten 5 ton 27 kilo uyuşturucu, 1100 derecelik fırınlarda yakılarak imha edildi.

04.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:27

Van'da 5 ton 28 kilo uyuşturucu yakılarak imha edildi (1)

VAN'da polis ve jandarmanın 2019'dan bu yana ele geçirdiği ve mahkeme süreci biten 5 ton 27 kilo uyuşturucu, 1100 derecelik fırınlarda yakılarak imha edildi.

Van'da 5 ton 28 kilo uyuşturucu yakılarak imha edildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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