Van'da 5 ton 28 kilo uyuşturucu yakılarak imha edildi
Van'da 5 ton 28 kilo uyuşturucu yakılarak imha edildi (1)VAN'da polis ve jandarmanın 2019'dan bu yana ele geçirdiği ve mahkeme süreci biten 5 ton 27 kilo uyuşturucu, 1100 derecelik fırınlarda yakılarak imha edildi.
04.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:27
Van'da 5 ton 28 kilo uyuşturucu yakılarak imha edildi (1)
VAN'da polis ve jandarmanın 2019'dan bu yana ele geçirdiği ve mahkeme süreci biten 5 ton 27 kilo uyuşturucu, 1100 derecelik fırınlarda yakılarak imha edildi.
Kaynak: DHA