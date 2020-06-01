Van'da 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Özalp ilçesinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
01.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:57
Van'ın Özalp ilçesinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda ilçeye bağlı Yukarıturgalı Mahallesi'ne operasyon düzenleyen ekipler, araziye gizlemiş 8 paket halinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA