Van'da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi VAN (İHA) – Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.

VAN (İHA) – Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine iki araçta arama yapıldığı belirtildi. Araçlarda yapılan aramada toplam 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücüler R.V. ve M.E.D. hakkında ise işlem yapıldı.

Öte yandan, polis ekipleri kaçak sigaralarla '175. Yıl Polis Haftası ve Evde Kal' mesajı verdi. - VAN

Kaynak: İHA