Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem Van'ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 13.03 sıralarında Van'ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremle ilgili şimdiye kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA