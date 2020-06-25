Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem
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Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Van'ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem
25.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:07

Van'ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 13.03 sıralarında Van'ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremle ilgili şimdiye kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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