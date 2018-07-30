Van'da 485 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 485 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gevaş, Çaldıran, Tuşba ve Saray ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 485 düzensiz göçmen belirlendi.

Düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenler yakalanırken, organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı, 3 araca da el konuldu.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından İl Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.