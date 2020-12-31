Van'da 48 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan aramada, yol kenarına bırakılmış 48 kilogram eroin bulundu.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan aramada, yol kenarına bırakılmış 48 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkale ilçesi, Atlılar Mahallesi'ne uyuşturucu madde getirileceği istihbari bilgisinin alınması üzerine, arazide icra edilen pusu faaliyeti neticesinde yapılan aramada yol kenarına bırakılmış 48 kilogram eroin bulundu. Şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturma devam etmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar