Son dakika haber | Van'da 47 kilo 585 gram eroin ele geçirildi
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Son dakika haber | Van'da 47 kilo 585 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi... Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 94 paket halinde 47 kilo 585 gram eroin ele geçirildi.

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Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 94 paket halinde 47 kilo 585 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde, Tuşba ilçesinde tespiti yapılan bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada; 94 paket halinde 47 kilo 585 gram eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak E.İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

(İHA)

Son dakika haber | Van'da 47 kilo 585 gram eroin ele geçirildi
Son dakika haber | Van'da 47 kilo 585 gram eroin ele geçirildi
Son dakika haber | Van'da 47 kilo 585 gram eroin ele geçirildi
Son dakika haber | Van'da 47 kilo 585 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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