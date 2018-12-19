Van'da 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Van'ın Tuşba ve Saray ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'ın Tuşba ve Saray ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 47 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin önleyici hizmet devriyelerinde Tuşba ilçesinde 23 Bangladeş ve 8 Afganistan, Saray ilçesinde 16 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Kaynak: AA