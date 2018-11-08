Van'da 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Van'ın Gevaş ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'ın Gevaş ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İpekyolu Caddesi Gürpınar Kavşağı'nda gerçekleştirdikleri uygulamada, R.K. yönetimindeki minibüsü durdurdu.
Kontrollerde 34 Afganistan ile 13 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Sürücü R.K. gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.