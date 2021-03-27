47,5 kilogram eroin ele geçirildi
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47,5 kilogram eroin ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Van'da 47 kilo 585 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Van'da 47 kilo 585 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

EGM'nin Twitter hesabından, "Başarı ekip işi" mesajıyla yapılan paylaşımda, "Van polisimiz ve narkotik köpeğimiz Juno, bir evin çatı katında 47 kilo 585 gram eroin ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, narkotik köpeği Juno'nun çatı katında eroini bulmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.

47,5 kilogram eroin ele geçirildi
47,5 kilogram eroin ele geçirildi
47,5 kilogram eroin ele geçirildi
47,5 kilogram eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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