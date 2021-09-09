Van'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Edremit ilçesinde 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Köprüler Mahallesi'ne bağlı Kardeşler mezrasında düzensiz göçmenlerin barındırıldığı "şok ev" diye tabir edilen metruk bir yapıya operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 38 Afganistan ve 8 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili L.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol