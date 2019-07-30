Van'da 44 kilogram esrar ele geçirildi

Van'ın Özalp ilçesi İran sınırında düzenlenen operasyonda, 44 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İran sınırından kaçak yollarla ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, ilçenin Aşağı Tulgalı Mahallesi'ndeki sınır hattında kaçakçıların kullandığı tespit edilen güzergaha operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 44 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA