43 düzensiz göçmen yakalandı
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43 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 43 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanlığı koordinesinde kentte "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Selimbey Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatör olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınan bir şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

43 düzensiz göçmen yakalandı
43 düzensiz göçmen yakalandı
43 düzensiz göçmen yakalandı
43 düzensiz göçmen yakalandı
43 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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