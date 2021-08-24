Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yaptıkları operasyonda 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yaptıkları operasyonda 43 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı koordinesinde Van ve ilçelerinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde tespit edilen bir ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 43 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 şüpheli, Göçmen Kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

-İHA-

Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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