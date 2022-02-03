Van'da 42 kişinin çığda hayatını kaybettiği bölgede önlemler sıkı tutuluyor

VAN (AA) - Van'da 4 ve 5 Şubat 2020'de düşen çığ sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolunda, başka acıların yaşanmaması amacıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen ve metrelerce kar örtüsünün bulunduğu Van-Bahçesaray kara yolu, her yıl kış mevsiminde tipi ve çığ nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası oluyor.

Önlemlere ve yapılan kar tünellerine rağmen sürekli kapanan yolda 2 yıl önce art arda düşen çığ, büyük acıların yaşanmasına neden oldu.

Van'dan Bahçesaray'a yolcu taşıyan minibüs ile aynı bölgede karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi, 4 Şubat 2020'de 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında düşen çığın altında kaldı.

8 kişinin yaşamını yitirdiği olayda arama kurtarma çalışmaları devam ederken 5 Şubat'ta ikinci çığ düştü. İkinci çığda 11 jandarma personeli, 9 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 itfaiye personeli ve yardıma giden 12 kişi hayatını kaybetti.

Çığda şehit olan 8 güvenlik korucusunun yaşadığı Çatak ilçesi Alacayer köyünde Kaymakamlık tarafından şehitlik yapıldı. Van-Çatak kara yoluna da çığda hayatını kaybeden 42 kişinin anısına çeşme ve mescit inşa edildi.

Risk durumuna göre trafiğe kapatılıyor

Kara yolunda 2 yıl önce yaşanan acının tekrarlanmaması için Valilik öncülüğünde yeni tedbirler devreye alındı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, yağışlı günlerde ya da risk olduğu değerlendirilen saatlerde durumu jandarma ekiplerine bildiriyor. Jandarma ekipleri de yapılan değerlendirmeler sonucu yolu kapatarak araçların geçişine izin vermiyor.

Karla mücadele ekiplerinin 7 gün 24 saat ???????hazır bekletildiği bölgede, riskler ortadan kalktıktan sonra yol açma çalışmaları başlatılıyor. Buranın kapalı olduğu günlerde ilçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yol üzerinden sağlanıyor.

Durumu ağır hastalar da Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterin yanı sıra asker ve polis helikopterleriyle il merkezine ulaştırılıyor.

Bu yıl da etkili olan yoğun kar nedeniyle kapanan yolun açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Geçen ay yoğun kar ve düşen çığlar nedeniyle kapanan yolda uzun süre çalışamayan ekipler, 3 gün önce 11 iş makinesi ve 13 personelle yolu açmaya başladı.

Yüksek kar örtüsü nedeniyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, bir hafta içinde yolu açmayı hedefliyor.

Çığla mücadele timleri oluşturuldu

Çığ olaylarında arama kurtarma çalışmalarına kısa sürede başlanması amacıyla Emniyet Müdürlüğünün Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Polis Arama Kurtarma (PAK) birimlerinde görevli 75 polis ve güvenlik korucuları ile sınır birliklerinde görevli askerlerin de bulunduğu toplam 2 bin 500 kişiye teorik ve pratik eğitim verildi.

Zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan ve belge alan "çığ timleri" olası olaylarda aktif görev yapacak.

"Her türlü hazırlığı önceden yaptık"

Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, kente bağlı 1153 yerleşim yerinde 300 araç ve 700 personelle karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü, çığ tehlikesi olan bölgelerde Meteoroloji ve AFAD'dan alınan bilgi doğrultusunda hareket edildiğini söyledi.

AFAD ekiplerinin çığ öncesi ve sonrası için tüm planlamaları yaptığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Güvenlik kuvvetlerimizin, vatandaşlarımızın arama kurtarma çalışmalarını nasıl yürütmesi gerektiğiyle ilgili ciddi eğitimler verildi. Çığda olaylara müdahale etme süresi çok önemli. İlk 2 saat çok kritik. Çığ riski bulunan Bahçesaray, Başkale, Çatak, Muradiye'de bu çalışmaları tamamladık. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için her türlü hazırlığı önceden yaptık. Çığ riski olan bölgelerin harita çalışmaları yapıldı. İlimizin risk analizi çıkarıldı. Buraların planlamaları tamamlandı. Çığa hazır olmaya çalışıyoruz. Depreme karşı bir duyarlılığımız var, çığ olayından sonra da Van'da bu konuda ciddi bir duyarlılık oluştu. Biz de o olayı hiç unutturmamaya çalışıyoruz ki insanlarımız ondan ders alsın, bu tür afetlere karşı önlem alsın."

"O olayı hiç unutamıyorum, sürekli gözümün önünde"

Güzergahtaki Yukarı Narlıca Mahallesi'nde yaşayan, 2 yıl önceki çığda yaralı kurtarılan Fuat Karşın, ilk çığ meydana geldiğinde kar altında kalanları kurtarmak için tüm köylülerle yardıma koştuklarını anlattı.

Sabaha kadar arama kurtarma çalışmalarına yardım ettiklerini dile getiren Karşın, "Bu sırada ikinci çığın altında kaldım, kolum ve kaburgalarım kırıldı. Geçici hafıza kaybı yaşadım. Birçok arkadaşımız orada hayatını kaybetti. O olayı hiç unutamıyorum, sürekli gözümün önünde." dedi.

Yardıma gidenlerden Ramazan Gezgen ise "Olayı duyar duymaz hepimiz yardıma koştuk. Akrabalarımla 3 kişiyi sağ kurtardık. Çok acı bir gündü. Çok zor anlar yaşadık. İnsan o günü unutamıyor." ifadelerini kullandı.