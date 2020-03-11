Van'da 41 meslek erbabı İstiklal Marşı'nın 41 dizesini seslendirdi
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Van, Güncel

Van'da 41 meslek erbabı İstiklal Marşı'nın 41 dizesini seslendirdi

Van'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hayata geçirdiği proje kapsamında, farklı mesleklerden 41 kişinin İstiklal Marşı'nın 41 dizesini okuduğu klip hazırladı.

11.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:09
Van'da 41 meslek erbabı İstiklal Marşı'nın 41 dizesini seslendirdi

Van'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hayata geçirdiği proje kapsamında, farklı mesleklerden 41 kişinin İstiklal Marşı'nın 41 dizesini okuduğu klip hazırladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde sivil savunma uzmanı olarak görev yapan Murat Motor, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü kapsamında "Van İstiklal Marşı'nı Okuyor Projesi"ni geliştirdi.

Birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında, cumhuriyet başsavcısı, polis, asker, öğretmen ve temizlik işçisi gibi, farklı meslek gruplarından 41 kişi, İstiklal Marşı dizelerini seslendirdi.

İki ay süren çalışmanın ardından hazırlanan 4 dakikalık klip, hem duygulandıran hem de gururlandıran görüntülere sahne oldu.

Klip, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında, kentteki okul ve resmi kurumlarda izletilecek.

"Birlik ve beraberliğimizi vurgulamak istedik"

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok anlamlı bir projeye imza attıklarını söyledi.

Proje için farklı mesleklerden insanlarla irtibat kurduklarını anlatan Tevke, "Doğunun incisi, serhat şehrimiz Van'da, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yılı münasebetiyle, çaycısından tamircisine, komutanından savcısına, balıkçısından halı dokuyan kadınına, öğrencisinden öğretmenine kadar birlik ve beraberliğimizi vurgulamak için böyle bir çalışma yaptık." dedi.

Amaçlarının, kentteki her meslekten ve tabakadan insana ulaşarak İstiklal Marşı'nın kabulünü kutlamak olduğunu dile getiren Tevke, "Onun için farklı meslekten insanlarımızı bu projeye dahil ettik. Herkes bu çalışmaya sahip çıktı ve destek oldu. Hazırladığımız görüntüyü hem sosyal medyada kullanacağız hem de okullarda öğrencilerimize izleteceğiz." diye konuştu.

"Çok güzel bir çalışma oldu"

Proje koordinatörü Murat Motor da klibin iki ay süren çalışmayla tamamlandığını belirtti.

Klipte İstiklal Marşı'nı okuyanların gönüllü olarak projeye dahil olduğunu ifade eden Motor, şöyle konuştu:

"Çok güzel bir çalışma oldu. Gittiğimiz her yerde insanlar projeye dahil olmak istedi. Hatta İstiklal Marşı'nı seslendiren insanların yakınları 'biz de okumak istiyoruz' dediler. Kurumlardan yine bu konuda çok talep geldi. Yüksek bir katılım oldu. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

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