Van'da 41 Kilo Eroin Ele Geçirildi

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda minibüs kasasında 3 poşet içerisinde 41 kilo 306 gram eroin ele geçirildi. İkinci araçta da arama yapan polis ekipleri, 10 bin euro ele geçirdi. 2 şüpheli gözalaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlimiz İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi'nde durumlarından şüphelenilerek durdurduğu 2 araçta arama yaptı. Narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramada, minibüs kasasında 3 poşet içerisine zulalanmış 80 paket halinde 41 kilo 306 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri durdurduğu ikinci araçta da 10 bin euro ele geçirdi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarla ilgili soruşturma çok yönlü devam ettiği belirtildi. - Van

Kaynak: DHA