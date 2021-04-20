Van'da 40 metre yükseklikten akan Yaşar Kemal Şelalesi ilkbaharda coştu
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Van'da 40 metre yükseklikten akan Yaşar Kemal Şelalesi ilkbaharda coştu

Van'da 40 metre yükseklikten akan Yaşar Kemal Şelalesi ilkbaharda coştu
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Muradiye ilçesindeki Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle daha coşkulu akmaya başladı.

Van'ın Muradiye ilçesindeki Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle daha coşkulu akmaya başladı.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Muradiye Kanyonu'nda bulunan ve yılda sadece bir ay akan şelale, havaların ısındığı bu günlerde ziyaretçilerini cezbediyor.

Her yıl nisan ayının ortalarında akmaya başlayan, yerli ve yabancı ziyaretçiler ile fotoğraf sanatçılarından yoğun ilgi gören şelale, görsel şölen sunuyor.

Karların erimesiyle 40 metre yüksekten akmaya başlayan şelale, drone ile görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Yüksel Zorlu, AA muhabirine, fırsat buldukça doğanın güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıtmaya çalıştığını söyledi.

Yaşar Kemal Şelalesi'nin doğal güzelliğini her zaman bulma imkanlarının olmadığını belirten Zorlu, şöyle konuştu:

"Bu doğa harikası yeri ancak nisan ayında bu şekilde göre biliyoruz. 40 metre yükseklikten gürül gürül akan sular muazzam bir görüntü oluşturuyor. Doğaseverlerin bu güzelliği yaşamalarını ve bunu kaydetmelerini istiyoruz. Bütün aktivistlerin, gezginlerin ve doğaseverlerin muhakkak buraları görmesi, bu anı yaşaması ve canlı tanıkları olmalarını arzuluyoruz. Şelalenin ömrü kısa. Bir ay sonra bu güzelliği bulmak mümkün değil. Saklı bir cennet köşesi. Doğaseverler ve fotoğraf sanatçıları olarak güzelliklerin şahidi olmaya çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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