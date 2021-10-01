Van'da 40 kilo 40 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Van'da 40 kilo 40 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da 40 kilo 40 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 40 kilo 40 gram eroin maddesi ele geçirildi.

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 40 kilo 40 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz Tuşba ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 122 paket halinde 40 kilo 40 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN

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