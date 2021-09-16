VAN'DA 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN AİLESİ DİĞER GRUPTA ÇIKTI - Haberler
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VAN'DA 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN AİLESİ DİĞER GRUPTA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Çaldıran ilçesinde Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Çaldıran ilçesinde Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı. 34 kişilik gruptaki 5 yaşındaki çocuğun ailesinin başka mahallede yakalanan göçmenler arasında olduğu belirlendi.

Yukarı Gülderen bölgesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, aralarında 5 yaşındaki bir erkek çocuğun da bulunduğu Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmeni yakaladı. Yapılan çalışmalarda küçük çocuğun ailesinin Aşağı Gülderen Mahallesi'nde yakalanan 6 kişilik göçmen grubu arasında olduğu belirlendi. Çocuk ailesine teslim edildi. Yakalanan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine gönderildi.

VAN'DA 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN AİLESİ DİĞER GRUPTA ÇIKTI

VAN'DA 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN AİLESİ DİĞER GRUPTA ÇIKTI

VAN'DA 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN AİLESİ DİĞER GRUPTA ÇIKTI

VAN'DA 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN AİLESİ DİĞER GRUPTA ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: VAN'DA 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN AİLESİ DİĞER GRUPTA ÇIKTI - Haberler
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