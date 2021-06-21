Van'da 4 yerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu bir iş yeri ile 3 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu bir iş yeri ile 3 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ???????İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 18 Haziran'da bir iş yeri ve 3 evde yaşanan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 4 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden D.E'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar