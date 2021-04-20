Van'da 4'üncü kattan düşen kedinin yara almadan kurtuluşu kameralara yansıdı

Van'da 7 katlı binanın 4'üncü katından düşen kedi yara almadan kurtulması sahiplerini sevindirdi.

Van'da 7 katlı binanın 4'üncü katından düşen kedi yara almadan kurtulması sahiplerini sevindirdi.

İpekyolu ilçesine bağlı Hafıziye Mahallesi'nde Menderes Polat'a ait Vera isimli Scottish Shorthair cinsi kedi, açık pencereden dışarıyı izlediği sırada kargaların saldırısına uğradı.

Panikleyen kedi dengesini kaybederek 7 katlı binanın 4'üncü katından yere düştü. Yara almayan kurtulan kedinin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Polat, AA muhabirine, sabah saatlerinde kedinin hava alması için pencereyi açtıklarını söyledi.

Pencereye çıkan kedinin çevredeki yüksek kavak ağaçlarına yuva yapan kargaların saldırısına uğradığını anlatan Polat, şöyle konuştu:

"Kedimiz panikleyip aşağı düşüyor. Bina görevlisinin haber vermesi üzerine oğlum kedi alarak eve getirdi. O an sersemlemişti, kendisinden geçmişti. İlk gün akşama kadar bir şey yemedi. Akşam bir şeyler yemeye başladı. Sonra veterinere götürdük. Bütün kontrolleri yapıldı. Herhangi bir sıkıntı ve kırığı yoktu. Bu olaydan sağlıklı bir şekilde kurtulması bizi sevindirdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu