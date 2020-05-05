Van'da 4 mahalle karantinada; ihmalli bulunan muhtar görevden alındı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanlar nedeniyle Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de karantinaya alındı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanlar nedeniyle Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de karantinaya alındı. Taziye kurulmasına izin veren Ortanca Mahalle Muhtarı Mehmet Nuri Yönten ise görevden alındı.

Merkez İpekyolu İlçesi'nin Ortanca Mahallesi'nde yapılan sağlık taramalarında 2 ayrı ailede 6 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunu üzerine mahallede kapsamlı bir tarama yapılırken, bu mahallede kurulan taziyeye katılan ve testleri pozitif çıkan kişilerle temas kuran kişilerin yaşadığı Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleri de karantinaya alındı. Ortanca Mahallesi'nde yasağa rağmen taziye kurulmasına izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma kapsamında Muhtar Yönten, ihmalli olduğu gerekçesiyle görevden alındı.

Kaynak: DHA