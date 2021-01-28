Van'da 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesinde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaya ilerleyen M.Ö'yü durduran ekipler, yaptıkları üst aramasında 4 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar