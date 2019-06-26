Van'da 4 kilo 687 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde 4 kilo 687 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde 4 kilo 687 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Yavuzlar Mahallesi yakınlarında operasyon düzenledi.
Ekipler, bir menfezde yaptığı aramada 4 kilo 687 gram eroin, eroin yapımında kullanılan 35 litre asit ve 2 mutfak tüpü ele geçirdi.
Kaynak: AA
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