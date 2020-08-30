Van'da 4 kilo 155 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Van'da 4 kilo 155 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da, bir otomobilde 4 kilo 155 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

30.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:04

Van'da, bir otomobilde 4 kilo 155 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, otomobilin bagajına gizlenmiş 10 paket halinde 4 kilo 155 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü M.S.E, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Van'da 4 kilo 155 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: AA

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