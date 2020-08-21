Van'da 4 ilçede yollar asfalta kavuşuyor Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erciş, Gürpınar, Gevaş ve Edremit ilçelerinde mahalle yollarını asfalta kavuşturuyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erciş, Gürpınar, Gevaş ve Edremit ilçelerinde mahalle yollarını asfalta kavuşturuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde başlatılan cadde yenileme ve yol çalışmalarının yanı sıra ilçelerde yol asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Erciş'te 11, Edremit'te 4.6, Gürpınar'da 7.5 kilometre ve Gevaş'ta 7 kilometre yolu asfaltlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Kısa bir süre önce başlatılan çalışmalarla Gürpınar ilçesi okullar bölgesi, Ortaköy Mahalle Yolu ve Hasankoç mezrası yolunda çalışmalar tamamlanırken, Erciş ilçe merkezi başta olmak üzere Yukarı ve Aşağı TOKİ, Oyalı Mahallesi yolu ile Gevaş ilçesi İnköy Mahallesi yollarında başlatılan yarma, dolgu ve reglaj çalışmaları sürüyor.

Ayrıca sözleşmesi yapılan Edremit ilçesi Nur Tatar Spor Salonu ile çimento fabrikası arasında yaklaşık 4.5 kilometrelik yolda ise kısa sürede çalışmalara başlanması planlanıyor.

Kaynak: AA