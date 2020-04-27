Van'da 4 günlük yasağı ihlal eden 453 kişiye, 1 milyon 341 bin lira ceza VAN'da 4 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 453 kişiye toplam 1 milyon 341 bin 452 TL para cezası verildi.

VAN 'da 4 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 453 kişiye toplam 1 milyon 341 bin 452 TL para cezası verildi. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 4 gün sokağa yasağı uyguladığı 31 kentten biri olan Van'da, vatandaşlar evlerinden çıkmadı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yasağı ihlal edenlere yönelik geniş çaplı denetim yaptı. 4 günlük denetimlerde, yasağı ihlal eden 453 kişiye toplam 1 milyon 341 bin 452 TL para cezası uygulandı.

- Van - Van Kaynak: DHA