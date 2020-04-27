Van'da 4 günlük kısıtlama sonrası caddeler doldu taştı
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Van'da 4 günlük kısıtlama sonrası caddeler doldu taştı

Van'da 4 günlük kısıtlama sonrası caddeler doldu taştı İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün süreyle il sınırları içinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği günün ardından Van halkı kentin en işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

Van'da 4 günlük kısıtlama sonrası caddeler doldu taştı
27.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:02

Van'da 4 günlük kısıtlama sonrası caddeler doldu taştı

VAN - İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün süreyle il sınırları içinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği günün ardından Van halkı kentin en işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 gün süreyle il sınırları içinde getirilen sokağa çıkma yasağı, gece 00.00 itibariyle son bulmuştu. Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasının ardından Van'daki en işlek cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor.

Ramazan ayı etkisi

İçişleri Bakanlığınca 22 Nisan gecesi büyükşehirlerde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Yasak kapsamında hafta sonu sessizliğe bürünen Van'da bugün vatandaşlar şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun büyük bir kısmının Ramazan alışverişi olduğu gözlemlenirken, cadde üzerinde bulunan banka önlerinde de kuyruklar oluşturuldu.

Yoğun önlemlere rağmen kalabalık görüntüler

İşlek caddelerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi noktasında çok sayıda polis ekibi görev alıyor. Ekipler, kısıtlama getirilen Cumhuriyet Caddesi'nde yoğun önlem alarak sosyal mesafe kuralına uymayarak yan yana yürüyen ve maske takamayan vatandaşları ikaz ediyor. Kuralları ihlal eden kişilere ise cezai işlem uygulanıyor.

(YLM-MSA-Y)

Van'da 4 günlük kısıtlama sonrası caddeler doldu taştı

Kaynak: İHA

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