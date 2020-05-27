Van'da, 4 günde kısıtlamaya uymayan 343 kişiye ceza
VAN'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 343 kişiye, 1 milyon 47 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.
27.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:48
VAN'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 343 kişiye, 1 milyon 47 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.
Türkiye genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını Van'da da ihlal edenlere ceza yazıldı. Kısıtlama boyunca kent genelindeki kontrol noktalarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, denetimlerde, yasak ihlali yapan 343 kişiye toplam 1 milyon 47 bin 354 TL idari para cezası uyguladı.
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Kaynak: DHA