Van'da, 4 günde kısıtlamaya uymayan 343 kişiye ceza VAN'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 343 kişiye, 1 milyon 47 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.

VAN'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 343 kişiye, 1 milyon 47 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.

Türkiye genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını Van'da da ihlal edenlere ceza yazıldı. Kısıtlama boyunca kent genelindeki kontrol noktalarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, denetimlerde, yasak ihlali yapan 343 kişiye toplam 1 milyon 47 bin 354 TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak: DHA