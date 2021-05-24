Van'da 4 eve baskın; 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN'ın Saray ilçesinde, polisin 4 eve düzenlediği operasyonda, 15 bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

VAN'ın Saray ilçesinde, polisin 4 eve düzenlediği operasyonda, 15 bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Saray ilçesine bağlı Yamanyurt ve Değirmigöl mahallelerindeki bazı adreslerde kaçak sigaralar olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine 4 eve düzenlenen operasyonda, 15 bin 40 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. K.Ç, M.Ç. ve S.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz