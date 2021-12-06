Van'da 4.9'luk depremin ardından artçı sarsıntılar (3) - Haberler
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Van'da 4.9'luk depremin ardından artçı sarsıntılar (3)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Van'da 4.9'luk depremin ardından artçı sarsıntılar (3)

DEPREM ANI MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINDAVan'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, Erciş ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına da yansıdı.

TUŞBA, VAN (DHA) - DEPREM ANI MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINDA

Van'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, Erciş ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde marketin raflarında bulunan gıda paketlerinin sallandığı, dışarı çıkan bazı vatandaşların ise ısınmak için ateş yaktığı yer aldı. Yine görüntülerde deprem nedeniyle bazı evlerde ufak çaplı çatlaklar oluştuğu görülüyor.

Barış KUL/ERCİŞ,(Van)-


Van'da 4.9'luk depremin ardından artçı sarsıntılar (3)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son dakika gündem: 4,9 büyüklüğünde deprem - Deprem anı markettin güvenlik kameralarına yansıdığı anlar

Son dakika gündem: 4,9 büyüklüğünde deprem - Deprem anı markettin güvenlik kameralarına yansıdığı anlar

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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